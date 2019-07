Sabato 13 Luglio 2019, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2019 17:10

Tre furti di carburante in pochi minuti nell'area di servizio di Sala Consilina in direzione sud. Si tratta di tre casi differenti e in uno dei casi il benzinaio è rimasto ferito. L'uomo di Sala Consilina ha tentato di bloccare la vettura ma è stato trascinato per circa 10 metri. L'uomo è stato curato dal Pronto soccorso di Polla con pochi giorni di prognosi. L'auto aveva targa francese. Uno dei tre casi è stato risolto e l'uomo - non quello della targa francese - è stato risolto e fermato dalla polizia stradale a Lagonegro.