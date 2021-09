Ruba il portafogli a una cancelliera della cittadella giudiziaria: arrestato

Furto aggravato con destrezza. La curiosità: il reato è stato commesso in una cencelleria della cittadella giudiziaria. Le indagini della polizia giudiziaria presso la procura di Salerno hanno consentito di ottenre una misura restrittiva a carico di Pietro Immediata, 42 anni di Montecorvino Rovella. L'uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori, a luglio scoro rubò il portafogli dalla borsa dell'impiegata che era sulla sua postazione di lavoro. L'uomo è stato ripreso dalle telecamere della cittadella nelle scale con un portafogli in mano che ha poi abbandonato in via Cacciatori dopo aver fatto un prelievo da una postazione bancomat vicino alla farmacia del Santo, come testimoniato anche dalle telecamere di sicurezza dell'esercizio commerciale. Sarebbe responsabile anche di alcune rapine nei pressi della cittadella. Aveva commesso un furto identico anche in ospedale.

