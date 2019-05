Sabato 11 Maggio 2019, 06:25

Minorenne sorpreso dai carabinieri a rubare le monete dei distributori di snack e bibite in una scuola. L’episodio nella notte tra giovedì e ieri, nella media Gaurico. Il 15enne è stato sorpreso in flagranza di reato dai carabinieri di Battipaglia, agli ordini del maggiore Sisto, mentre si stava impossessando delle monete, circa venti euro. Altri due ladri, probabilmente ragazzi, sono riusciti a fuggire. Il minorenne per mettere a segno il furto si era allontanato da un centro di accoglienza dove è ospitato da tempo. Il ragazzo, con i due complici, ha sfasciato una porta ed è riuscito ad entrare a scuola senza grossi problemi. Mentre stava mettendo a segno il furto, sono però giunti i carabinieri che lo hanno acciuffato e condotto in caserma, dove è stato denunciato a piede libero.