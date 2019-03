Domenica 17 Marzo 2019, 06:40

BARONISSI - Ruba il portafogli al parroco con all’interno oltre 800 euro, ma viene identificata dalle immagini della telecamera interna alla sagrestia e fermata dai carabinieri. Per una ventiduenne del luogo scatta la denuncia a piede libero. Il denaro è stato ritrovato e restituito al legittimo proprietario. È accaduto nella mattinata di venerdì scorso, in pieno centro. Il sacerdote si è accorto che dalla sua giacca, lasciata in sagrestia, mancava il portafogli e ha chiamato i carabinieri diretti dal luogotenente Murano e coordinati dalla compagnia di Mercato San Severino, agli ordini del maggiore Cisternino. I militari, subito intervenuti, hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza e identificato la ladra. Rintracciata in meno di due ore è stata denunciata per furto aggravato.