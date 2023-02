Ruba soldi a una donna, condannato per il reato sbagliato: tutto da rifare

PAGANI. Condanna di 3 anni e 4 mesi di reclusione annullata. Questo quanto ha deciso la Cassazione per un 37enne di Nocera Inferiore. La riqualificazione del reato - da furto aggravato a rapina impropria - ha spinto i giudici ad accogliere il ricorso della difesa e a stabilire un nuovo giudizio dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore. La tipologia di accusa, infatti, deve passare per l'udienza preliminare e non per una citazione diretta come poi è avvenuto.

La riqualificazione che operò la Corte d'Appello comportò il superamento del limite di competenza, come si legge nella pronuncia della Suprema Corte. I fatti risalgono al 2020, quando l'uomo fu accusato di aver portato via del denaro ad una donna, dopo averla distratta.

Fu accusato di furto aggravato e condannato, con il riconoscimento della recidiva, a tre anni e quattro mesi di reclusione. Dopo un primo annullamento della Corte d'Appello di Salerno, il fascicolo era passato a Napoli. Qui i giudici avevano disatteso le rimostranze della difesa, in merito alla sentenza di primo grado, ritenendo che il fatto fosse da qualificare in rapina impropria. L'uomo ha diversi precedenti specifici. La Cassazione ha rimandato tutto al primo grado, ora, a Nocera, per un nuovo giudizio.