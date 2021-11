Ruba tre bici e un monopattino alla Marina d'Arechi: arrestato

Finisce in manette un ladro di biciclette. Furti seriali, messi a segno quest'estate a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, nei pressi del porto Marina d'Arechi a Salerno. Il 28enne extracomunitario, domiciliato a Pontecagnano Faiano, aveva preso di mira il luogo molto frequentato da salernitani e non solo: in pochi giorni aveva rubato tre biciclette elettriche ed un monopattino.

I carabinieri della stazione Salerno Mercatello, coordinati dal comandante della compagnia, il capitano Graziano Maddalena, hanno iniziato immediatamente le indagini per arrivare all'individuazione del responsabile, visionando le immagini delle telecamere presenti in zona ed effettuando una serie di controlli incrociati tra vari pregiudicati anche stranieri.

Risultanze investigative che sono state pienamente accolte dall'autorità giudiziaria che ha emesso una misura cautelare agli arresti domiciliari, per furto aggravata continuato, nei confronti del cittadino straniero. Arresto eseguito dai carabinieri che, dopo le formalità di rito, hanno tradotto il 28enne presso la propria abitazione nel centro picentino.