Martedì 21 Agosto 2018, 12:23

SARNO - Ruba tre chili di nocciole mentre sta facendo footing. Viene identificato dai carabinieri e arrestato. E' quanto accaduto ad un pregiudicato di Sarno, di 49 anni, con precedenti, comparso questa mattina dinanzi al giudice del tribunale di Nocera Inferiore per il giudizio direttissimo. Davanti al giudice, l'uomo aveva spiegato di trovarsi a fare footing, quando ha notato per terra dei secchielli con dentro delle nocciole. Non vedendo nessuno, ha pensato di arraffarne qualcuno per sé, portandone a casa almeno tre chili. Ma quelle nocciole erano di un commerciante, che stava scaricandole nel suo noccioleto. Quando i carabinieri hanno individuato l'uomo, lo hanno trovato in possesso di alcuni sacchi, con dentro delle nocciole. Circostanza che smentisce quello che invece il 49enne ha riferito al giudice, e cioè di averle prese con un piccolo secchiello. Da lì l'arresto con l'accusa di furto.