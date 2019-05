Domenica 12 Maggio 2019, 18:32

Scene da far west sabato sera a Pontecagnano. Un giovane pregiudicato dopo aver rubato un'auto, una Lancia Musa ad Eboli, con un complice ha raggiunto Pontecagnano e in prossimità di un supermercato ha rubato una borsa che era in un veicolo. Poi, per fuggire via i due banditi a bordo della Lancia Musa, rubata poco prima, si sono schiantati su un veicolo in prossimità di una rotatoria e sono fuggiti via. Un allievo carabiniere ha notato i due ladri che fuggivano e li ha inseguiti a piedi. Il pregiudicato è stato bloccato dall'allievo carabiniere mentre il complice è riuscito a farla franca. Nel frattempo sono giunti i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, hanno arrestato il pregiudicato e recuperato l'auto rubata seppur danneggiata.