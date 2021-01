Ruba un'auto poi si nasconde in un ristorante e viene arrestato dai carabinieri. L'episodio è accaduto a Pontecagnano dove i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, hanno arrestato un pregiudicato 43enne che si è impossessato di una Ford Focus. Il malvivente è stato inseguito dai carabinieri fin quando ha abbandonato l'auto per strada ed è entrato in un ristorante dove si è nascosto. I militari hanno individuato il pregiudicato, lo hanno arrestato ed hanno recuperato l'automobile dotata di antifurto satellitare che aveva segnalato il furto.

