Sabato 12 Gennaio 2019, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato due donne pregiudicate, di 38 e 56 anni, per furto aggravato. Le indagini, condotte dalla Procura di Lagonegro e dai militari della stazione di Sala Consilina, sono state relative ad un furto, commesso nella mattinata del 10 novembre dello scorso anno, all’interno di una nota profumeria del centro di Sala Consilina, dove le due donne, dopo aver distratto la commessa, asportavano profumi e prodotti cosmetici, occultandoli in una borsa, per un valore totale di 1.300 euro, e uscendo dalla profumeria senza nulla acquistare. Alle donne è stato applicato l’obbligo di dimora nel Comune di Eboli, come disposto dal Gip del Tribunale di Lagonegro.Minuziose le indagini da parte dei militari per risalire all'identità delle due ladre.