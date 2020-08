In giro alle 3.30 del mattino di domenica con un'auto di servizio rubata all'Asl il 27 luglio scorso: tre giovani, poco più che ventenni, sono stati arrestati dai poliziotti della sezione Volanti: due sono salernitani, uno tunisini. Hanno tutti precedenti per spaccio ed erano armati di coltello.Forse stavano per mettere a segno una rapina. Ma i poliziotti stanno ora verificando altri spostamenti dei tre per capire come mai, tra tante auto, avevano scelto proprio una dell'Asl da rubare. © RIPRODUZIONE RISERVATA