Rubano le batterie dei semafori mobili e la circolazione stradale va in tit

Rubano le batterie dei semafori mobili e il traffico va in tilt a Eboli. L'inconsueto furto è stato messo a segno nelle scorse ore sul tratto ebolitano della statale 19 che da qualche giorno è percoribbile solo su una corsia per una serie di incendi che hanno devastato le estremità della strada.

I semafori sono andati in tilt e contemporaneamente scatta il via libera o lo stop su entrambe le corsie non essendo più sincronizzati. Questa mattina due bus si sono urtati. I conducenti dei pullman si sono fermati giusto in tempo e i veicoli hanno riportato danni solo agli specchietti retrovisori. E' intervenuta la polizia municpale di Eboli e il personale dell'Anas per regolare la viabilità e evitare incidenti.