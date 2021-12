Rubano una carta di credito da un'auto e fanno acquisti di Natale: denunciati

I carabinieri della stazione di Montesano sulla Marcellina guidati dal maresciallo Alessia Pescuma, al termine delle indagini hanno denunciato un uomo ed una donna entrambi residenti a Caggiano perché ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito, ai danni di un cittadino di Montesano sulla Marcellana. Secondo le indagini portate avanti dai carabinieri del Nucleo operativo sotto il comando del tenente Martino Galgano, i due, dopo aver portato via il portafoglio dall'interno dell'autovettura, utilizzavano la carta di credito per pagamenti pos in esercizi commerciali della zona, per il valore di circa 300 euro. I militari dell'Arma però hanno avviato gli accertamenti e sono risaliti all'identità dei due.

