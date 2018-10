Mercoledì 31 Ottobre 2018, 13:06

Hanno rubato una statua di marmo del valore di 350 euro che sarebbe stata posizionata nel presepe e sono stati arrestati dalla polizia. L'episodio è accaduto lunedì sera dinanzi la stazione ferroviaria di Battipaglia. L'uomo, di Teggiano, che aveva acquistato la statua a Roma era appena sceso dal treno quando è entrato in un negozio a ridosso della stazione ferroviaria ed ha lasciato la statua incustodita dinanzi l'attività commerciale. Due ladri hanno afferato la statua e sono fuggiti via utilizzando una bicicletta. All'uomo derubato non è restato altro da fare che allertare la polizia. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia, hanno subito avviato le indagini e grazie al filmato realizzato da una telecamera di un'attività commerciale sono stati identificat i ladri che sono stati arrestati