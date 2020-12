Maggiori controlli delle forze dell’ordine per fronteggiare la microdelinquenza e far rispettare le norme anti Covid-19.

A chiederlo è la presidente dell’Associazione Rinascita Commercianti di Battipaglia, Lucia Ferraioli, che ha inviato una comunicazione al prefetto di Salerno, Francesco Russo. «Chiediamo – ha ribadito Ferraioli - alle forze di polizia controlli più serrati per prevenire il Coronavirus e per garantire sicurezza in tutta la città». I commercianti, più di cento, hanno chiesto che a controllare le strade del centro ci siano pattuglie fisse, soprattutto in prossimità dei negozi e della movida.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Maltempo, l'apertura delle scuoleslitta anche a Salerno IL ROGO Cilento, auto in fiamme nella notte:in allarme la comunità IL PROCESSO Falsi incidenti, 37 indagati a Nocera: coinvolto anche un poliziotto

Nei giorni scorsi, di notte, i ladri hanno rubato le luminarie natalizie posizionate dinanzi la gioielleria Casella, in via Mazzini e il bar Cerasella, in piazza Amendola. In un video realizzato dalle telecamere della gioielleria sono state riprese due persone, un uomo ed una donna, che hanno sfasciato la luminaria e poi l’hanno rubata. «Questa città è vergognosa – ha detto Grazia De Rosa, proprietaria del bar Cerasella – abbiamo istallato le luminarie e sono state rubate subito». Sul piede di guerra anche Moreno Ardovino, gestore del negozio di oggettistica Amélie, in via Italia, costretto ad abbassare le saracinesche della sua attività commerciale mentre una quindicina di ragazzi si sono azzuffati, e ad allertare le forze dell’ordine. Purtroppo, in centro le risse, soprattutto nella zona della movida, sono molto frequenti e anche durante il periodo del lockdown si verificano assembramenti, molte persone gironzolano senza indossare la mascherina. La maggiore presenza delle forze dell’ordine, soprattutto in centro, come chiedono i commercianti, potrebbe essere l’unico deterrente per scoraggiare i malintenzionati e placare anche i giovani che spesso gironzolano per strada senza alcun valido motivo.

«Ormai i negozi hanno riaperto – aggiunge Lucia Ferraioli – e ci avviamo verso le festività natalizie. Di sicuro si verificheranno maggiori assembramenti di persone. La presenza delle forze dell’ordine, spero con pattuglie fisse nella zona della movida, è indispensabile».

Ultimo aggiornamento: 07:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA