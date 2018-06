Venerdì 8 Giugno 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 06:40

SARNO - Furto alla ditta pronta ad asfaltare le strade cittadine. I mezzi erano sistemati in piazza per partire con gli interventi. Sotto la lente di ingrandimento le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo strano furto si è verificato nella mattinata di ieri in piazza Garibaldi, intorno alle 7. I dipendenti della ditta erano impegnati in una zona adiacente a preparare altri mezzi ed avevano sistemato i mezzi in prossimità di una farmacia. È proprio in quel punto che i ladri hanno agito del tutto indisturbati. Chi si è trovato a passare, infatti, ha pensato che in azione vi fossero gli operai della ditta incaricata di riasfaltare le strade cittadine. Una operazione durata pochissimi minuti, ma sicuramente non semplice da attuare. Rubata la spazzolatrice che, con molta probabilità è stata portata via con l’utilizzo di un mezzo simile ad una piccola gru. Il tutto si è verificato in pieno centro cittadino. Le forze dell'ordine stanno lavorando sul caso.