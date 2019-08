Martedì 6 Agosto 2019, 17:30

Due giovani di Nocera Superiore sono stati arrestati dalla polizia in Ungheria durante il Gran Premio di Formula 1 di domenica scorsa. Avrebbero rubato alcune magliette celebrative della gara automobilistica da uno stand nei pressi del circuito di Hungaroring. Nelle prossime ore è previsto il processo per direttissima. I due, appassionati di automobilismo, venerdì scorso erano partiti per Budapest per assistere alla gara. Entrambi lavorano in una fabbrica che produce barattoli nella zona industriale di Nocera Superiore.