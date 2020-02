NOCERA SUPERIORE. Due furti in pochi giorni consumati nella chiesa di "Santa Maria Maggiore", indagine dei carabinieri di Nocera Superiore. Si cerca un uomo di origini straniere, che secondo le prime informazioni, risulterebbe essere l'autore dei due colpi, consumati a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. A sporgere denuncia ai militari è stato il parroco, che ha raccontato di aver scoperto del denaro sottratto dalle cassette delle offerte ai fedeli. I carabinieri, dopo aver verbalizzato quanto denunciato dall'uomo, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza delle telecamere di sicurezza, che si trovano all'ingresso della chiesa. Oltre a svolgere una serie di attività nei pressi del luogo delle offerte. Non si esclude che possa trattarsi di una banda di ladri e non di una persona specifica, ad aver agito in breve tempo, riuscendo per due volte a portare via i soldi custoditi all'interno della chiesa. E' il terzo furto che si consuma, intanto, all'interno di Santa Maria Maggiore. Durante il periodo natalizio, qualcuno riuscì a rubare il telefono cellulare del parroco, lasciato per caso all'interno della sacrestia. Nei giorni scorsi anche a Scafati un gruppo di ladri ha portato via la pisside con all'interno le ostie consacrate, nella chiesa della "Madonna delle Vergini". A denunciare l'accaduto è stato il vice parroco. © RIPRODUZIONE RISERVATA