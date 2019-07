Giovedì 4 Luglio 2019, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 10:32

PAGANI. Truffa sul reddito di cittadinanza, presentano una domanda a sua insaputa e con i suoi dati. La vittima è una donna di Pagani, che ha sporto denuncia alla Procura di Salerno per il reato di truffa aggravata nei riguardi della rappresentante legale di un patronato. Nella denuncia, la donna ha spiegato che lo scorso febbraio aveva presentato la certificazione Isee per accedere al beneficio del pacco alimentare presso una chiesa.Il mese successivo aveva poi fatto domanda per beneficiare del reddito di cittadinanza, allegando la documentazione. Ma dopo aver ottenuto l'erogazione nel mese di aprile, aveva poi scoperto che l'Inps aveva bloccato l'accredito per il mese di maggio. Dopo aver contattato l'Inps, la denunciante aveva scoperto che a suo nome risultavano dei dati Isee incongruenti con la sua situazione reddituale.Inoltre, qualcun altro aveva presentato una certificazione a suo nome, senza alcuna autorizzazione. Dopo essersi rivolta al suo patronato le è stato detto che probabilmente era stata vittima di una truffa, ad opera di un altro Caf che le avrebbe sottratto i dati personali. Agli inquirenti, ha poi aggiunto che quando le fu consegnato il pacco alimentare, era presente anche la responsabile di un altro patronato, quello dal quale risultava inviata la certificazione non autorizzata. La donna ha così sporto denuncia, in ragione dei danni economici subiti dalla stessa: in ragione di ciò, non ha potuto più beneficiare dell'erogazione delle misure di sostegno al reddito.