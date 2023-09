Un uomo e una donna, avvolti in due bandiere, si sfiorano la fronte. «Qui c’è un tavolo di dialogo per la pace» è la scritta che li accompagna, mentre le loro figure stilizzate stanno a testimoniare l’abbraccio virtuale tra due terre, la Russia e l’Ucraina, che hanno vissuto e continuano a vivere l’orrore del conflitto alle porte dell’Europa. Era questo lo spirito della targa realizzata dal fumettista Gianluca Costantini che era stata apposta all’ingresso della sede della Fondazione della Comunità Salernitana, in via Romualdo II Guarna, nel cuore del centro storico. Quella targa non c’è più. Qualche balordo l’ha portata via, probabilmente nella notte tra domenica e lunedì, lasciando una parete scrostata che ha il sapore dell’oblio collettivo in cui anche questa guerra rischia di cadere. Era stata Antonia Autuori, anima della Fondazione, insieme all’arcivescovo monsignor Andrea Bellandi a decidere di destinare una sala della propria struttura di palazzo Vitagliano per far incontrare russi e ucraini residenti sul territorio salernitano e favorire così il dialogo e lo scambio di esperienze. Il progetto rientrava nella campagna di mobilitazione #abbraccioperla pace: gesti anche “minimi” spesi per una pace comune e, nei mesi, ha coinvolto diverse città in tutta Italia, da Napoli a Torino, da Messina a Benevento. «Ci dispiace moltissimo per quanto accaduto – spiega Antonia Autuori – Naturalmente non si tratta di un furto dettato da una matrice economica, perché la targa non ha un valore commerciale. Viceversa ha un forte valore spirituale, emotivo, simbolico, perché caratterizza il percorso di pace che la Fondazione, e non solo, sta provando a portare avanti sin dall’inizio del conflitto in Ucraina. Sono gesti che fanno male perché provano a minare un’azione di condivisione, interscambio, dialogo. Non sappiamo chi abbia agito, ma di certo chi lo ha fatto è contro la pace e questo è molto grave. Ma il percorso per la costruzione della pace non può in alcun modo interrompersi e va costruito e alimentato attraverso il dialogo, a tutti i livelli, a partire dal basso».

LE IPOTESI

Un atto vandalico o una mossa dettata da una matrice politica? Probabilmente chi ha agito l’ha fatto solo per arrecare un danno, senza considerare che quella targa rappresentava molte cose, tanti sacrifici, il lavoro di donne e uomini che hanno speso mesi e mesi per provare a portare aiuto e conforto a moltissime famiglie in difficoltà. Un impegno che la Fondazione continua e continuerà a perseguire, indipendentemente da furti o gesti ad opera di balordi che possono lasciare amarezza, ma certamente non frenare il fiume di solidarietà che continua a scorrere grazie al supporto di tanti salernitani. aStiamo lavorando a un report per verificare quante famiglie ucraine sono rimaste sul nostro territorio – continua Autuori – Crediamo sia importante continuare a dare voce a donne, uomini e bambini che sono stati strappati dalle loro città, dalle loro case e dai loro affetti e che stanno provando faticosamente a ricostruire un barlume di vita nuova in un territorio che ha saputo dare prova di accoglienza». La targa non c’è più, probabilmente sarà sostituita, ma quello che è certo è che la tenacia e la costanza della Fondazione continueranno ad essere il motore che spinge e sostiene il dialogo tra i popoli, anche in una realtà, spesso difficile, come quella salernitana. Nel corso dell’ultimo anno sono stati tantissimi i nuclei familiari ucraini di cui la Fondazione si è presa cura, con l’ausilio di mediatori familiari, associazioni e professionisti che non hanno fatto mai mancare il proprio supporto.