Mercoledì 12 Settembre 2018, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladri in azione la scorsa notte allo stabilimento balneare El Sombrero lungo il litorale battipagliese. I malviventi hanno rubato 80 lettini del valore di 10.000 euro. I ladri sono riusciti a caricare la refurtiva su due furgoni e poi approfittando del buio sono fuggiti via appena hanno messo a segno il furto. Amara la sorpresa per il titolare del lido balneare El Sombrero questa mattina quando si è accorto del furto ed è stato costretto a recarsi dai carabinieri per sporgere la denuncia.