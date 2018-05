Giovedì 17 Maggio 2018, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta sorpresa questa mattina alla scuola di via Ferrentino a Roccapiemonte. Dai laboratori multimediali erano spariti tutti i computer. Da alcune aule, invece, i ladri hanno portato via le lavagne elettroniche. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale per le indagini. Potrebbero essere utili le immagini delle telecamere di sorveglianza. L'edificio ospita la scuola elementare e la scuola media