Rubato dipinto in un condominio del centro storico a Nocera

Un semplice furto o forse un colpo organizzato, dietro commissione. Sono queste le due ipotesi che vi sarebbero dietro la scomparsa di un dipinto trafugato due notti fa, all'interno di un condominio di via Solimena a Nocera Inferiore. L’effige, che ritrae una Madonna Bruna con Bambino, si trovava all’interno di un edificio del centro storico.

La polizia, sollecitata da un intervento con tanto di denuncia, ritiene che i ladri o il ladro abbiano agito a colpo sicuro. Il quadro si trovava infatti in un’edicola nel pianerottolo del secondo piano del palazzo. Ad agire sarebbero state, pare, almeno due persone. Il quadro non era visibile dall'esterno, dunque chi è entrato potrebbe averlo fatto a colpo sicuro oppure, potrebbe aver approfittato delle circostanze per portarlo via. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di sicurezza nel quartiere Mercato, nei pressi della caserma Tofano. I condomini hanno denunciato il furto. Il dipinto dovrebbe risalire alla metà dell’800. E' stato realizzato su pietra lavica. L’autore è sconosciuto, il che potrebbe attribuire all'opera anche un discreto valore.