Rubato l’orologio dalla tomba di un 15enne, la madre al ladro: «E ora come ti senti?»

Rubano un orologio del Napoli nel cimitero di Pagani, dalla tomba di un ragazzino di soli 15 anni, scomparso un anno fa. Un orologio che aveva, ovviamente, un grande valore simbolico per la famiglia. E' stata la donna ad accorgersi del furto, quando si è recata sulla tomba per porgere un saluto e una preghiera all'amato figlio. La beffa e il dolore per quanto scoperto ha deciso di condividerli poi attraverso i social, scagliandosi contro l'autore del vile gesto, che ha spaccato una piccola vetrina per appropriarsi dell'oggetto: «Ma come ti senti dopo aver rubato un oggetto senza valore per te in un luogo sacro? Il vetro si aggiusta, ma la tua anima resta sporca».

La donna ha ricevuto tanta solidarietà da parte dei cittadini di tutta Pagani.

Il ladro potrebbe essere individuato dalle telecamere di sicurezza che si trovano all'esterno del cimitero.

La speranza è che l'autore del gesto possa restituire quello che fu l'orologio appartenuto al giovane.

Con queste parole la donna ha raccontato la storia: «Come sempre ogni mattina mi reco al cimitero per far visita a mio figlio, ma stamattina ho avuto un dolore al cuore a vedere questo. Saranno stati vandali o bambini che hanno rubato un semplice orologio del Napoli (un ricordo affettivo che ha portato con sé fino alla fine), spero che questo messaggio arrivi a chi deve arrivare, solo per chiedergli: ma come ti senti dopo aver rubato un oggetto senza valore per te in un luogo sacro? Il vetro si aggiusta ma la tua anima resta sporca. Scusate per lo sfogo, ma spero che se qualcuno sa possa anche dirmi qualcosa, giusto per guardarlo negli occhi e chiedergli come si sente».