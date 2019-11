Ladri in azione la scorsa notte in un'azienda ad Eboli che vende trattori. I malviventi dopo essere riusciti ad entrare nell'azienda hanno rubato un trattore del valore di 130.000 euro. Il ladro è riuscito a mettere in moto il mezzo agricolo e poi è fuggito con il trattore senza temere nulla. Il malvivente alla guida del trattore è stato immortalato dalle telecamere di videsorveglianza presenti nella concessionaria di mezzi agricoli. Sull'episodio indagano i carabinieri di Eboli. © RIPRODUZIONE RISERVATA