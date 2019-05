Rubava nel negozio che lo aveva assunto, condannato a 13mila euro di multa

Domenica 12 Maggio 2019, 13:18

CAVA DE' TIRRENI. E' stato condannato al pagamento di oltre 13mila euro per aver rubato all'interno del bar, dove lavorava come cassiere. E' la sorte toccata ad un 26enne di Nocera Inferiore, condannato per decreto penale di condanna, la classica sanzione pecuniaria, a firma della procura di Nocera Inferiore. I fatti risalgono al 14 giugno del 2018, con il ragazzo denunciato dal titolare di un bar caffè a Cava de' Tirreni, dove lo stesso era stato assunto. Secondo la denuncia presentata nei suoi riguardi, il 26enne - in qualità di addetto alla cassa - avrebbe prelevato più volte del denaro in occasione della vendita del tabacco e di altri generi, oltre che attraverso ricariche effettuate con il sistema Payself. E lo avrebbe fatto per diversi mesi, dalla fine del 2017 ai primi mesi del 2018. Le anomalie riscontrate dal titolare dell'attività commerciale, che aveva assunto il ragazzo nel 2013, furono notate e poi inserite in un'apposita denuncia nei suoi riguardi. In ragione della tenuità del fatto, la pena base di 9 mesi di reclusione è stata convertita dalla procura in un decreto penale di condanna, la cui sanzione pecuniaria è stata stabilita dal gip nella somma di 13.500 euro di multa. Qualora il ragazzo presentasse opposizione, sarà mandato sotto processo con giudizio immediato.