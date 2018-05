Mercoledì 30 Maggio 2018, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre donne sono state bloccate dai carabinieri dopo aver fatto razzia di abiti di abbigliamento in un negozio in via Napoli a Nocera Inferiore. Le tre erano state notate dai dipendenti del negozio che si trova in un noto centro commerciale. Facevano finta di fare shopping, in realtà nascondevano biancheria intima e shirt in una borsa. L’intervento dei militari è avvenuto mentre le donne erano in uno spogliatoio mentre provavano degli abiti.