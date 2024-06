Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori perla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica matedì dalle 9 alle 17 salvo imprevisti, alla seguente strada e traverse limitrofe: via Roberto Virtuoso; via Casarse; via Palestro; via Gaetano Quagliariello (da incrocio via Sabato De Vita a incrocio via Nicola Granati); Piazza Vincenzo De Crescenzo; via Domenico Romagnano; via Sabato De Vita.

Sempre martedì, ma dalle 9 alle 14 salvo imprevisti, alla seguente strada e traverse limitrofe: via G. Seripando: civici pari dal n° 18 al n° 28 e civici dispari dal n° 29 al n° 43.

Al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria in Via Dogana Vecchia altezza civico n° 6, ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Mercoledì 12 giugno dalle 9 alle 17, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Dogana Vecchia da incrocio con Via Arechi ad incrocio con Via dei Canali Via dei Mercanti da incrocio con Via Arechi ad incrocio Via Botteghelle Vicolo antica corte civici n° 5 e n° 7

Sarà sospesa l’erogazione idrica giovedì 13 dalle 9 alle 13, salvo imprevisti, alle seguenti strade/piazze e traverse limitrofe: Via S. Maria della Consolazione; Via S. De Renzo; Gradini S. Lorenzo; Via Frà Generoso; Largo Scuola Medica Salernitana; Largo G. Luciani; Via Porta S. Nicola; Via G. Paesano; Vicolo F. Sanseverino; Via Porta Di Ronca; Via A. Gatto; Gradinata A. De Santis; Via Madonna Del Monte; Via Spinosa; Via S. F. Di Paola; Via C. Sorgente; Via Sant’Eremita; Via C. Battisti; Largo Erchemperto; Via S. Avenia; Via M. Silvatico; Via P. Sichelgaita: civici pari da n° 2 a n° 38 e civici dispari da n° 1 a n° 31; Via B. Croce: civici pari da n° 38 a n° 90; Via Porto: civici dispari da n° 31 a n°41; Lloyd's Baia Hotel Porto Commerciale: Molo Ponente, Molo Trapezio, Molo Tre Gennaio.

Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti , si rende necessario sospendere l’erogazione idrica venerdì’ 14 dalle 9 alle 15 salvo imprevisti, alla seguente strada e traverse limitrofe: Località Croce di Salerno (SP129B); Località Costa Fossa Lupara; Località Piano di Croce; Località Torre Catullo.