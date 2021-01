Un sessantenne cilentano, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto quest'oggi dai Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania agli ordini del Capitano Annarita D'Ambrosio in esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Vallo della Lucania.

L'uomo, la scorsa estate, aveva rubato il portafogli di una donna che ingenuamente aveva lasciato la propria borsa all'interno dell'autovettura allontanandosi per effettuare delle commissioni a Stella Cilento e, oltre che del denaro contante, era riuscito anche a impossessarsi di ulteriori banconote, prelevandole mediante il bancomat della povera vittima; inoltre, a distanza di poco tempo, il malfattore era riuscito anche a perpetrare un ulteriore furto, introducendosi in un'abitazione di Stella Cilento durante l'assenza dei proprietari, i quali, una volta tornati a casa, si erano resi conto di aver ricevuto visite sgradite e di non possedere più una somma di denaro che tenevano custodita in casa per le piccole spese quotidiane.

Le astute mosse del criminale sono state ricostruite dai militari dell'Arma attraverso un'accurata attività di indagine, sotto la direzione della Procura Vallese, culminata nel provvedimento restrittivo di oggi a carico dell'uomo, che è stato tradotto presso il carcere di Vallo della Lucania.

