Battute di Rudy Zerbi su San Cono, infuriati i cittadini di Teggiano

Rudy Zerby prende in giro il nome Cono, usato tipicamente a Teggiano paese di San Cono, e un'intera cittadinanza insorge contro lo speaker di Radio Deejay. Il tutto è accaduto ieri durante la diretta del suo programma mattutino. Si parlava di nomi strani e a un certo punto, dopo una telefonata di un residente di Auletta, ha cominciato a prendere in giro questo nome. Quando ha scoperto l'esistenza del santo. Diverse battute di Zerby sia sul nome sia sul santo hanno fatto infurare i cittadini di Teggiano (e anche quelli di Padula per un'altra battuta).

«Invitiamo gli speaker di Radio Deejay a Teggiano, tra noi Coni, per capire l'importanza del nome, del paese e del santo», ha detto l'assessore comunale Conantonio d'Elia sentitosi chiamato in causa anche per il nome. «Quanto detto da Zerbi mi ha fatto riflettere, ma arrabbiare no. Da (fiero) portatore del nome Cono sono abituato a frizzi e lazzi linguistici che (comprendo) si possano originare, ma li intendo come segno di originalità e distinzione e qualche volta può anche aiutare a rompere il ghiaccio. La riflessione è nel caso specifico, ossia quando i protagonisti parlano ad una moltitudine indistinta di persone e forse forzare le battute (la speaker, va detto, ha fatto di tutto per farglielo capire al suo collega) non sempre si ottiene l'effetto desiderato (i riferimenti a Padula li ho trovati addirittura triviali). È segno dei tempi? Ai posteri l'ardua sentenza». Tra le altre cose, c'è da ricordare che l'ex giocatore Alvaro Recoba è devotissimo di San Cono, il santo più amato dell'Uruguay.