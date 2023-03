Ruggi, la Fials: uso improprio della reperibilità al pronto soccorso

Servizio di pronta disponibilità al Pronto soccorso dell'ospedale di Salerno, ovvero la possibilità di un reperimento immediato del dipendente, la Fials chiede chiarimenti ai vertici dell'Azienda "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona".



«Come sigla sindacale siamo venuti a conoscenza dell’utilizzo improprio della pronta disponibilità nel Pronto soccorso dell'ospedale di Salerno. Infatti, tale servizio vien effettuato nei giorni feriali. A tal proposito, preme sottolineare il Contratto nazionale di categoria definisce che il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni e a i giorni festivi garantendo il riposo settimanale», hanno detto i dirigenti sindacali della Fials provinciale, Tony Chiola, Antonio Buonocore, Giacomo Lanzara, Christian Luongo e Giuseppe Di Maio.

«Inoltre, occorre specificare che all’inizio di ogni anno le aziende predispongono il Piano annuale per

affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria organizzazione, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso. Pertanto, non sono contemplate eccezioni a quanto disciplinato dall’attuale normativa».

Per questo la Fials provinciale ha chiesto l'immediata applicazione del contratto per evitare contenziosi. «Ci aspettiamo anche la predisposizione del Piano annuale del servizio di pronta disponibilità per il 2023, in virtù delle modifiche introdotte dal Contratto nazionale di categoria al fine di porre in essere un successivo confronto previsto dall'accordo».