Ruggi, pronto soccorso in crisi ambulanze in coda e troppi accessi

Ambulanze di nuovo in fila davanti al pronto soccorso. Erano una decina, infatti, i mezzi di soccorso che ieri stazionavano all'esterno del nosocomio salernitano in attesa di liberare le barelle dai pazienti affidati alle cure dei sanitari della prima emergenza. Complici le attività a ranghi ridotti degli ospedali vicini e le ataviche criticità organizzative, nonostante la richiesta di trasportare in via San Leonardo solo i casi gravi, sono ancora troppi gli arrivi in reparto.



In vista dell'autunno e dell'arrivo della stagione influenzale, i camici bianchi chiedono di anticipare i tempi e di mettere in campo un piano di gestione degli accessi insieme all'Asl, a cui è affidato il servizio 118. «Se non si mette mano a una organizzazione con 118 e Asl, per cui i codici bianchi e verdi non arrivano in ospedale, non avremo soluzione, anzi, si aggraverà quello che già sta succedendo - spiega Francesco Bruno della Cgil medici - A ottobre saremo tutti in crisi perché gli ospedali piccoli attorno stanno in difficoltà e a noi arriva l'ira di Dio e i colleghi non riescono più a trattare i pazienti. Naturalmente - prosegue - la gente è costretta ad aspettare, perché devono concentrarsi sui codici gialli e rossi, che hanno maggiore importanza». Una scena, quella delle ambulanze in fila, che si ripete con una certa frequenza negli ultimi tempi e alla quale, auspicabilmente, andrebbe trovata una soluzione. Da una parte ci sono le associazioni, che più volte hanno sollevato la necessità di un cambio organizzativo al Ruggi, dove i mezzi di soccorso resterebbero bloccati diverse ore per l'esecuzione di operazioni che allungherebbero a dismisura le attese delle ambulanze, lasciando sguarnito il territorio del servizio di primo soccorso. A favorire il cortocircuito, poi, ci sarebbe la mancanza di dialogo tra l'azienda ospedaliera universitaria e l'Asl, che gestisce il 118. Dall'altra parte, poi, va anche detto che il Ruggi risponde a circa 140mila accessi all'anno, con una mancanza di camici bianchi pari a 25mila 320 ore.



Negli ultimi mesi si è tornati ai numeri dei periodi pre-Covid, con una media di 300 accessi quotidiani e punte anche di 400. Di conseguenza, lo stazionamento dei pazienti, sovente, supera addirittura le 72 ore. A fronte dei circa 29 box presenti in reparto (ad eccezione delle aree di isolamento), si registra, poi, una presenza di pazienti in carico ai medici e agli infermieri triagisti nel numero di circa 40 e con punte oltre i 50. Attualmente, si stima che le visite eseguite in pronto soccorso per pazienti non urgenti siano comprese tra il 33 e il 50 per cento.



«Bisognerebbe trovare una soluzione di emergenza, mettersi attorno a un tavolo e trovare soluzioni drastiche per il prossimo inverno - continua Bruno - In sanità i problemi non si possono inseguire, si devono anticipare. Ora bisogna partire per novembre-dicembre. Le soluzioni ci sono e devono essere puramente organizzative. Basta volerlo. Ci vuole un minimo di intelligenza per poterle adottare. Non riesco a capire perché delle cose banali, che non richiedono chissà quali visioni strategiche, non si riescono a fare. Onestamente mi sfugge». Ora la palla passa al Ruggi ed all'Asl che trovare risposte concrete.



Sono 150, intanto, i tamponi positivi comunicati ieri dall'Unità di crisi, che portano la conta complessiva a 407mila 647 casi dall'inizio della pandemia nel salernitano. Diminuisce il numero di nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, il virus fa registrare 595 positivi su 4mila 518 tamponi esaminati, 610 in meno di ieri, con 4mila 842 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 13,17 per cento, poco più di ieri, quando il tasso di positività era al 12,87 per cento. Se sale a 11mila 167 il numero di vittime con i dieci decessi contabilizzati ieri, resta stabile il numero dei ricoveri ospedalieri: 271 ricoverati con sintomi, 28 in più di ieri, e 14 malati in terapia intensiva, due in più di ieri.