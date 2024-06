Dopo un anno e mezzo la procura di Salerno chiude il cerchio intorno ai responsabili della morte di Alfonso Masito, il poliziotto in pensione giunto al Ruggi per un problema cardiaco mai diagnosticato in pronto soccorso e morto, ore dopo, mentre veniva sottoposto alla tac. Sono tre le persone che il pm Gianpaolo Nuzzo ha individuato quali responsabili e per i quali ha chiesto ed ottenuto la fissazione dell’udienza preliminare che si terrà nelle prossime settimane. Si tratta di due infermieri triagisti ed un medico di pronto soccorso. Individuate nei parenti della vittima, che si sono affidate all’avvocato Agostino Allegro, le persone offese invitate dal gup Annamaria Ferraiolo a costituirsi parti civile. L'accusa per tutti è di concorso in omicidio colposo.

L’ACCUSA

Secondo il sostituto procuratore Nuzzo, i tre avrebbero «violato le norme prudenziali» contravvenendo alle linee guida elaborate alla specificità del caso «con condotte colpose indipendenti e dotate tutte di effetto concausale, cagionando la morte del paziente per infarto del miocardio acuto trasmutale del ventricolo sinistro». In particolare la triagista che lo avrebbe accolto al suo arrivo il 26 gennaio 2023 alle 19.13 «non procedeva ad effettuare una completa anamnesi del paziente limitandosi a riportare nella scheda triage una algia traumatica spalla destra sinistra con episodio pre lipotimico, senza approfondire ne la caratteristica ne la durata del dolore sintomi questi che sono tipicamente connessi ad un infarto in atto e che dovunque dovevano portare immediatamente ad assegnare un codice differente rispetto a quello dato, il verde, determinando così un ritardo nella misurazione dei parametri vitali».

Il primo elettrocardiogramma, scrive il pm nella richiesta di rinvio a giudizio, sarebbe stato fatti dall’altra infermiera triagista soltanto trenta minuti dopo. La prima triagista, secondo le accuse mosse dalla procura «non procedeva alla lettura dell’elettrocardiogramma e non procedeva alla rivalutazione del codice di assegnazione del paziente». Tutto ciò nonostante il referto riportava una anomalia da ipertrofia o ischemia. Insomma, non sarebbe stata fatta una immediata diagnosi di infarto. L’altra infermiera del triage, parametrista, avrebbe anche lei omesso di leggere il risultato dell’elettrocardiogramma, quindi non avrebbe avvisato la collega.

Il pm usa parole molto forti anche per indicare il comportamento del medico del pronto soccorso (definendone la condotta negligente, imperita e imprudente). La dottoressa avrebbe preso in carico il paziente soltanto alle 3.31, otto ore dopo il triage (il codice verde, precisa il pm, prevede la visita entro il termine dei 120 minuti) «senza minimamente valutare anche lei l’esito del tracciato dell’elettrocardiogramma, senza rivalutare i sintomi riferiti dal paziente e dalla moglie (che incontrava soltanto alle 4 per avere ulteriori dati anamnestici) e che autonomamente avrebbe condotto alla grave crisi cardiaca». In questo modo, per la procura, «perdendo altro tempo disponendo analisi (radiografia alla spalla e tac all’encefalo totalmente inconferenti con gli esiti strumentali già in suo possesso».

LA STORIA

A presentare la denuncia alla polizia furono, nell’immediatezza dei fatti, i familiari dell’uomo deceduto. La vittima era di origine siciliana, a Salerno ospite con la moglie di un parente. Masito aveva raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale con la propria auto lamentando un forte dolore localizzato alla spalla sinistra, che non era stato provocato da alcun trauma, tosse ed era anche in leggero stato confusionale. . Era sotto la tac quando l’infarto lo ha stroncato. Dopo la denuncia il procuratore capo di Salerno, Giuseppe Borrelli, delegò le indagini agli agenti della Squadra Mobile agli ordini del vicequestore Gianni Di Palma.