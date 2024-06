Emoderivati scaduti regolarmente conservati e improvvisamente spariti, poi catalogati nei registri come «non trovati». Ma, tra la data di scadenza e la sparizione, virtualmente disponibili in piattaforma sia per i pazienti dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e sia per quelli dei presidi Santa Maria Incoronata dell’Olmo di Cava de’ Tirreni e Fucito di Mercato San Severino. Dopo l’ispezione della Direzione medica di presidio del Ruggi, avvenuta ad ottobre scorso, sta ora prendendo piede anche l’indagine della procura di Salerno. Il fascicolo, seguito in prima persona dal procuratore capo Giuseppe Borrelli, riguarda sacche di sangue non trovate a partire dal 2021 e fino al 2023. E sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri del Nas di Salerno, ci sarebbero due registri per l’annotazione della sacche e anche il sistema di caricamento dei dati su una piattaforma informatica. Irregolarità sui quali i magistrati intendono ora vederci chiaro in quanto non si esclude che questa sacche possano essere state utilizzate, nonostante la scadenza, oppure smaltite irregolarmente. Il tutto a discapito dei pazienti.

LE IRREGOLARITÀ

La magistratura intende soprattutto vederci chiaro sulla dicitura «non trovate» indicata nelle cartelle di catalogazione degli emoderivati. Anche perchè, in alcuni casi, il sospetto è che sarebbero state date giustificazioni non corrette in merito al motivo di smaltimento, spesso inappropriate in quanto legate a problematiche del sangue. Insomma, sarebbe stato indicato che gli emoderivati avrebbero avuto valori non regolari che dovrebbero invece essere stati analizzati nei giorni immediatamente successivi alla raccolta del sangue e, quindi, ufficialmente validate. Sembrerebbe strano che sacche di sangue validate siano improvvisamente non idonee a causa di alterazioni. Delle due l’una: o i controlli non sono stati fatti bene al momento della raccolta, oppure la giustificazione non è corretta. Al momento le indagini restano riservate anche perchè si sta cercando di fare chiarezza proprio sulle procedure adottate per la catalogazione e la conservazione delle sacche per individuare, poi, eventuali responsabilità. Le «sacche del mistero» riguarderebbero diversi gruppi sanguigni (A; B; AB; O; RH positivo e negativo), alcune di tipo 0, invece, risulterebbero trasfuse (con annotazione successiva) in altri presidi secondo indicazioni sui registri che, secondo le prime verifiche, non sarebbero del tutto esaustive.

Insomma, condotte poco trasparenti che potrebbero mettere a rischio anche la salute dei pazienti e sulle quali ora, ciascuno dei responsabili, per le proprie competenze, dovranno dare risposte. Sotto esame anche le procedure. «Non trovate» è una annotazione che, in caso di sanità pubblica dovrebbe far sorgere qualche dubbio ed esigere delle risposte.

L’ALTRA DENUNCIA

Ci sarebbe anche un’altra segnalazione fatta nelle scorse settimane ai Nas Salerno che riguardebbe proprio le analisi del sangue: provette con i campioni che verrebbero portate dall’esterno al pronto soccorso per essere analizzate e che sarebbero di persone mai passate per il triage ospedaliero. Spesso anche di parenti del personale. Ma, su questo, al momento esisterebbero soltanto denunce verbali.