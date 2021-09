Rutino avrà un nuovo Municipio demolita la vecchia casa comunale

Rutino avrà un nuovo Palazzo di Città: più moderno, sicuro e sostenibile. Sono cominciati, infatti, stamattina alla presenza del primo cittadino, Giuseppe Rotolo, della sua squadra amministrativa e di un nutrito gruppo di cittadini, i lavori di demolizione dell’attuale edificio comunale, che palesava ormai diverse criticità dal punto di vista sismico. La nuova casa comunale sarà costruita, inoltre, con la tecnologi NZEB, cioè edifici dalle prestazioni elevatissime, che puntano a sostenibilità e risparmio energetico.

L’intervento complessivo è di circa 1,5 milioni di euro, tra fonti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e incentivi tramite il Conto Termico GSE. «È un momento importante per la nostra comunità: salutiamo la storica casa comunale per poi ritrovarci, entro la prossima estate, con un nuovo e più sicuro edificio comunale – commenta il sindaco Rotolo – Sarà il primo edificio comunale del Sud costruito con la tecnologia Nzeb e questo ci rende ancora più orgoglioso. Ma soprattutto ci rende orgogliosi proseguire in questo percorso di riqualificazione e sviluppo del nostro territorio».