Tragico impatto, poco dopo le 15 di oggi, in via Ugo Foscolo, ai confini tra Pagani e Sant'Egidio del Monte Albino. Tre i veicoli convolti, due auto ed uno scooter. Ad avere la peggio un 18enne di Sant'Egidio del Monte Albino, A. L., morto sul colpo. Il ragazzo era a bordo dello scooter insieme al suo amico, di qualche anno più giovane, finito in ospedale in prognosi riservata.