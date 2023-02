S'intitola «Sulle Orme di Giorgio Perlasca» ed è un incontro, in programma domani alle ore 11.30 all'I.C. Picentia, organizzato dal Comune di Pontecagnano tra gli studenti dell'istituto e Franco Perlasca, figlio di Giorgio, portavoce della sua incredibile storia di umanità. Una storia nata in seno al drammatico capitolo dello sterminio degli ebrei per mano nazista. Più di cinquemila ungheresi di religione ebraica, tra il dicembre del '44 e il gennaio del '45, ebbero salva la vita grazie a Giorgio Perlasca. La sua è una vicenda di coraggio e di luce nel buio della persecuzione che avvolse le coscienze di molti, annebbiandone cuore e mente. Ma lui, Giorgio, non si lasciò contagiare dall'odio e, trovandosi per lavoro a Budapest, si spacciò per console spagnolo per escogitare un salvacondotto umanitario e di cittadinanza con il quale riuscì a salvare migliaia di uomini, donne e bambini che lo avevano con sé e che lui, incessantemente, produceva noncurante dei rischi. Spagnolo, infatti, Giorgio non era e non era neanche diplomatico.

APPROFONDIMENTI La Shoah narrata ai più piccoli: due iniziative per la Giornata della Memoria a misura di bambini Gennaro Verolino, il napoletano che salvò 25.000 ebrei dalle camere a gas





Italiano di Como, era un commerciante di carne, ma aveva combattuto per Franco il che gli assicurò un documento spagnolo di protezione. La sua storia, però, si divide in due parti: una parte che lui stesso ha lungamente taciuto, in seno alla quale ha protetto e sfamato gli ebrei; l'altra che risale al 1988 e va in scena a Padova, quando una coppia di ungheresi bussò alla sua porta di casa, svelando alla sua famiglia tutta quella prima parte taciuta. Adesso questa storia è stata ricomposta come un puzzle di valore civico e umano da Perlasca figlio, che la custodisce per consegnarla al futuro attraverso dei veri e propri tour della memoria che compie nelle scuole. Ecco, dunque, l'incontro di domani che vedrà la dirigente scolastica Ginevra De Majo aprire i lavori con il sindaco Giuseppe Lanzara e Sara Carbone, in rappresentanza dell'Associazione Storia Contemporanea, nell'ambito di una mattinata in cui si prevedono anche momenti di musica a cura degli alunni dell'istituto per accompagnare la narrazione di Franco in onore del padre e di tutti gli uomini e le donne giusti, che hanno praticato bene durante la follia dell'Olocausto. Alla fine del dibattito, i partecipanti raggiungeranno il plesso che ospita l'infanzia già intitolato all'eroe comasco, davanti al quale sarà affissa una nuova targa.

«La scuola è grata a Franco Perlasca per la testimonianza che porterà in ricordo di esempi positivi che devono ispirarci a scegliere ciò che è giusto», afferma la dirigente De Majo. «Ci onora, e non poco, accogliere la storia di un uomo giusto - aggiunge il primo cittadino Lanzara - sentire con le proprie orecchie il male prodotto in quel tempo, ma anche il bene profuso da individui giusti, sarà utile a tutti, adulti e ragazzi. L'auspicio è di intensificare incontri come questo, rendendo onore a chi ha agito guidato da coerenza e amore verso gli altri».