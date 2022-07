Sabato D’Amico eletto presidente Its Agroalimentare in Campania

Sabato D’Amico, Ceo dell’omonima Azienda, Cavaliere della Repubblica, presidente del gruppo alimentare di Confindustria Salerno, Ceo del Consorzio Tradizione Italiana e membro dell’Advisory Board di Confindustria Campania con delega all’Industria Agroalimentare, è stato nominato Presidente della Fondazione Ita Tela – territorio del lavoro, il primo Its Agroalimentare in Campania, costituito nella sede di Confindustria Salerno il 25 luglio 2022.

La Fondazione darà vita ad un percorso di formazione post diploma con l’obiettivo di preparare al lavoro Tecnici Superiori in grado di inserirsi nel settore agroalimentare. Saranno organizzati 3 corsi biennali post diploma destinati a 75 studenti che potranno essere formati sulla base dei bisogni e delle figure ricercate dalle aziende. In questo modo viene mantenuta una forte connessione sinergica tra le politiche d’istruzione e le politiche industriali. «Abbiamo coinvolto l’intera filiera – ha affermato il presidente Sabato D’Amico - dalla materia prima, alla trasformazione, al packaging per creare figure professionali che corrispondano alle esigenze delle aziende del territorio al fine di favorire l’inserimento di 75 giovani nel mondo del lavoro.

La filiera agroalimentare è il settore più importante in provincia di Salerno, storicamente riconosciuto quale comparto trainante del sistema economico e produttivo locale. Siamo già al lavoro per l’organizzazione dei corsi al fine di renderli al più presto operativi con l’auspicio di avere una grande partecipazione da parte dei nostri giovani». La nomina di Sabato D’Amico è un riconoscimento all’impegno verso il territorio, da sempre un elemento caratterizzante per il gruppo D’Amico, che tramite l’Its Tela si traduce nella valorizzazione dei giovani e meritevoli talenti campani: le figure altamente specializzate del domani.