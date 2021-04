Sabato riapre la Statale Amalfitana ricostruzione in tempi record dopo la frana

Riaprirà al traffico sabato 24 aprile la statale 163 interrotta ad Amalfi da oltre due mesi e mezzo a causa di un terribile smottamento che solo per miracolo non si trasformò in tragedia. Così come annunciato al termine dell'ultimo tavolo tecnico convocato dal governatore Vincenzo De Luca per fare il punto della situazione con Anas e comune di Amalfi, la strada tornerà percorribile prima del 25 aprile. E questo grazie alla sinergia tra posta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati