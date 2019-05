CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Maggio 2019, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 08:27

Saccheggi di rifiuti indifferenziati e domestici, colpiti i primi recidivi. Nuova offensiva della Polizia municipale contro i responsabili delle sottrazioni notturne di frazioni indifferenziate depositate dai residenti davanti ai portoni dei condomini. I controlli effettuati nella notte tra lunedì e martedì - a distanza di una settimana da una prima operazione - consentono ai vigili di colpire due persone recidive che con carrelli e trolley rovistavano i sacchetti della spazzatura aprendoli e saccheggiandoli.Dopo il primo blitz della scorsa settimana, conclusosi con la verbalizzazione di 23 persone colte sul fatto ad aprire i sacchetti e a spargere i rifiuti in strada, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, con l'assessore all'ambiente, Angelo Caramanno, ha partecipato lunedì notte alle attività della polizia municipale. Le zone colpite sono state Corso Garibaldi, via Torrione, via Lucio Petrone e via Sciaraffia a Torrione. Sono stati cinque i trasgressori sorpresi a frugare e imbrattare. I vigili li hanno beccati mentre raccoglievano rifiuti riutilizzabili. Due di loro erano stati già sanzionati e allontanati martedì scorso. I rifiuti domestici indifferenziati sono stati recuperati e affidati a Salerno pulita.