Domenica 24 Marzo 2019, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Violazioni nella raccolta differenziata e abbandoni di spazzatura in strada, scatta la mano pesante del Comune. Negli ultimi 15 mesi si registra una media di 20 salernitani multati al mese. Ma la crociata ambientale fa registrare un altro dato positivo: almeno il 90% dei sanzionati, tra residenti e non, si affretta a pagare la multa senza pensarci su due volte, quindi entro i 10 giorni. E c’è chi ha pagato in meno di una settimana, come un residente di via Laspro a dicembre scorso che saldò la sanzione di 100 euro.LE MULTELa presenza di microdiscariche nella zona orientale e tra Giovi e Sala Abbagnano, oltre al mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti fanno lievitare le contravvenzioni della Polizia municipale nell’ambito dei servizi di tutela ambientale. Dalla lotta ai rifiuti selvaggi sversati in strada il Comune intasca circa 113mila euro che suonano come una pesante stangata per i residenti poco adusi alle regole di raccolta differenziata. Nel 2018 le entrate derivanti dall’offensiva per la tutela ambientale superano le 94.500 euro: le sanzioni variano dalle 100 euro per mancato rispetto dei giorni da calendario della differenziata alle 500 euro per deposito incontrollato nei pressi delle campane per la raccolta del vetro e in zone isolate trasformate in microdiscariche. Nei primi tre mesi del 2019, invece, la somma incassata si attesta sui 18.500 euro.LA MAPPAI luoghi più volte interessati da bonifiche ormai cicliche sono via Paradiso di Pastena e via Martin Luther King, tra Pastena e Quartiere Europa, e le traverse del centro storico. Poi ci sono i condomini sanzionati, oltre 25, che non avevano i contratti in regola per la ripulitura dei carrellati della differenziata o che non provvedevano al rispetto degli orari di conferimento della spazzatura. Ma qual è il trend dei sanzionati? In meno di tre mesi del 2019 il nucleo operativo della Polizia municipale, agli ordini del comandante Antonio Vecchione, ha notificato 45 sanzioni per errato conferimento dei rifiuti e abbandono incontrollato di rifiuti ingombranti e spazzatura.