Sacchetto selvaggio in due traditi dai video

Momenti difficili per i furbetti del “sacchetto selvaggio” che proprio non ne vogliono sapere di rispettare la norme per la raccolta differenziata, ormai vengono beccati grazie alle telecamere. È andata così anche ieri mattina quando due individui sono stati immortalati mentre abbandonavano rifiuti indifferenziati lungo la centralissima via Farina a Baronissi. L’identificazione è stata possibile, infatti, proprio grazie al sistema di videosorveglianza, questa volta con le telecamere mobili posizionate dalla Polizia municipale, e ai controlli della task force comunale. Le apparecchiature di ripresa hanno così registrato le immagini relative all’episodio, permettendo il riconoscimento delle persone che hanno sversato i rifiuti laddove non è consentito. I responsabili saranno sanzionati e per loro è in arrivo una multa salata. A commentare la vicenda è il sindaco Gianfranco Valiante il quale riferisce che il conferimento “senza regole e senza orario” avveniva da tempo. «Il sistema di telecamere mobili in uso al Comune - racconta - ha consentito di identificare e sanzionare il cittadino abituato a violare le norme che regolano il corretto conferimento di rifiuti. La persona è stata sanzionata e resta attenzionata» e ricorda che «una città civile, ordinata e pulita è merito di tutti».