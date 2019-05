Sacerdozio, abito talare per 14 giovani: tre fratelli battono la crisi-vocazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 13 Maggio 2019, 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il 26 dicembre 2010 quando, nella cappella della Madonna del Soccorso, nella frazione Pero di Bracigliano, inizia l'adorazione Eucaristica perpetua. Da allora, per ventiquattro ore su ventiquattro, si prega dinanzi all'eucarestia, l'ostia consacrata che per i cattolici è il corpo di Cristo. È da quel giorno che nel bel comune tra l'agro nocerino sarnese e la valle dell'Irno, qualcosa cambia. È questa la premessa di una storia che in tempi di crisi delle vocazioni sacerdotali e religiose, stupisce non poco. Il prossimo 28 giugno, nella cattedrale di Salerno, l'arcivescovo Luigi Moretti ordinerà quattordici sacerdoti. Un numero straordinario, un vero e proprio record in rapporto alla popolazione del territorio diocesano. Si tratta di Alfonso Basile, Emmanuel Castaldi, Agostino D'Elia, Umberto D'Incecco, Bartolomeo De Filippis, Antonio Del Mese, Emanuele Ferraro, Giovanni Galluzzo, Emmanuel Intartaglia, Giuseppe Roca, Raffaele Mazzocca. Gli ultimi tre - e qui la sorpresa è maggiore - sono Carmine, Ferdinando e Roberto De Angelis. Fratelli. I primi due, gemelli, hanno trent'anni. Roberto ne ha trentacinque. Tutti e tre hanno origini braciglianesi così come altri tre dei seminaristi prossimi all'ordinazione. Sei sacerdoti in un comune da poco più di 5.500 abitanti, dove però resiste una forte spiritualità alimentata dalla devozione al patrono San Giovanni Battista e dalle antiche tradizioni, a cominciare dalla processione del Gesù Morto e dell'Addolorata nel giorno di venerdì santo.