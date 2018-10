Sacro Monte, danneggiata l’immagine della Madonna

Giovedì 25 Ottobre 2018, 20:02

La vecchia fontana di Fiume Freddo, lungo il sentiero che conduce al Santuario del Monte Gelbison, oggetto di atti vandalici. E' quanto è stato segnalato ieri. Un gesto che fa discutere e soprattutto provoca sdegno tra i cittadini del posto e i tanti fedeli che frequentano il Sacro Monte.Ignoti con dello spray hanno sfregiato la lastra con l'immagine della Madonna del Sacro Monte e realizzato sul suo capo un Pentacolo (il pentagramma circondato da un cerchio) simbolo utilizzato spesso nei rituali magici e satanici. In realtà sembra che in questo caso la magia nera c'entri poco, difficile pensare che ad agire sia stata una setta, più probabile una ragazzata che non è piaciuta a nessuno.In tanti stanno esprimendo la loro rabbia per quando accaduto e il Comune si dice pronto ad intervenire. "L’Amministrazione comunale, non resta indifferente a questi atti vandalici", ha assicurato il consigliere comunale Pina Speranza. "Personalmente sono molto amareggiata e dispiaciuta. Non si può distruggere tutto questo, addirittura una figura Sacra - ha aggiunto - Un atto ignobile, la settimana scorsa ci siamo attivati per togliere dei simboli nel centro storico che non rappresentano la cultura dei novesi".Di qui la proposta di organizzare "una giornata per ripulire questo scempio con la collaborazione dei giovani del nostro paese, affinché ognuno di noi diventi custode di questo meraviglioso patrimonio".