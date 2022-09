M5S, Saiello denuncia De Luca: «Due milioni per Luci d'artista»

«In un contesto di forte crisi economica prodotta dalla pandemia e dalla guerra, il governatore De Luca spende soldi pubblici per le luminarie, soldi che si dovrebbero indirizzare su politiche di sostegno alle famiglie e ai cittadini bisognosi» denuncia il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Gennaro Saiello. «L’evento “Luci d’Artista” a Salerno quest’anno costerà la modica cifra di oltre due milioni di euro».

«Un bando con affidamento diretto richiede da parte nostra la massima attenzione, per questa ragione ho depositato una richiesta di audizione in commissione trasparenza. È un metodo, quello della discrezionalità, che abbiamo già sollevato in passato e contestato anche dalla Procura della Corte dei conti. Il nostro Paese vive un momento di grave crisi energetica. Sperperare in questo modo denaro pubblico è uno schiaffo alla miseria e una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini campani».