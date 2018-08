Martedì 28 Agosto 2018, 16:19

I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato, un 37enne nigeriano per maltrattamenti in famiglia.I militari della stazione di Sassano e dell’aliquota radiomobile, sono intervenuti in un centro di accoglienza per stranieri ad Atena Lucana. E lo hanno arrestato per aver picchiato la donna.