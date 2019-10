Domenica 6 Ottobre 2019, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lua potrà andare a scuola. E fino a poco tempo fa nessuno ci credeva. Grazie al coraggio di sua mamma, Agnese, alla lungimiranza di alcuni sponsor che vogliono restare anonimi, all’appoggio della scuola di Fonti – istituto comprensivo di Viscigliete e dell’amministrazione comunale di Sala Consilina.E’ stato un giorno di festa a Sala Consilina per il taglio del nastro del sindaco Francesco Cavallone, dell’aula multisensoriale inaugurata nella scuola di Fonti. Si tratta di una delle prime stanze-aule del genere in Italia ed è stata allestita per permettere a Lua – affetta dalla sindrome di Rett – di poter andare a scuola. Al taglio del nastro erano presenti tantissime persone, oltre al primo cittadino anche l’assessore alla Scuola, Michele Galiano, e l’intero consiglio comunale. L’aula presenta oggettistica e allestimenti adatti a stimolare Lua e i bambini speciali.Durante l’inaugurazione è stato proiettato un toccante video realizzato dai fratelli Rosciano sulla storia di Lua.