Martedì 25 Giugno 2019, 10:36

Una bambina di 5 anni è rimasta gravemente ferita alla testa per i morsi di un cane a Sala Consilina. La piccola - secondo quanto emerso - era a casa di un'amica quando per cause in corso di accertamento è stata aggredita da un pastore tedesco (ancora poco chiaro se fosse legato o se sia fuggito dal cancello). La piccola è stata morsa alla testa più volte. Immediato il trasporto all'ospedale Curto di Polla dove la bimba viene curata dal personale del Pronto soccorso. Circa 60 i punti di sutura per curare le ferite alla testa, all'orecchio e al cuoio capelluto.