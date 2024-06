«Sono onorato di essere stato eletto primo cittadino della mia città». È commosso Domenico “Mimmo” Cartolano appena arrivata la notizia ufficiale della sua elezione alla guida del comune più popoloso del Vallo di Diano. «Si tratta di un grande onore e anche di un grande un onere che affronterò al meglio». È netta la sua vittoria su Michele Galiano nella sfida a due per la successione a Francesco Cavallone che per dieci anni ha guidato Sala Consilina e non ha voluto ricandidarsi. «Sono soddisfatto», ha aggiunto ancora il nuovo sindaco. Cartolano è stato vice sindaco di Sala con Gaetano Ferrari poi ha guidato l’opposizione contro Cavallone e ora corona il sogno di indossare la fascia tricolore. «Un ringraziamento va alla mia squadra, 16 donne e uomini di grande prestigio e altissimo profilo. Una vittoria di tutta la compagina e dei cittadini salesi, che hanno gratificato il nostro impegno con il loro consenso». Si toglie qualche sassolino dalle scarpe. «Abbiamo battuto il partito del non voto, di non ci definiva ”accozzaglia” e “figli o padre di” invece chi si è candidato con me ha dimostrato a tutti di avere spessore». Cartolano ha parlato anche del suo avversario. «Voglio ringraziare il mio avversario Michele Galiano che mi ha telefonato subito dopo l’ufficialità della vittoria per farmi gli auguri. Siamo amici da tempo e siamo pieni di rispetto l’uno per l’altro. Siamo divisi solo dalla politica». Quindi l’apertura. «Non porte aperte ma portoni aperti all’opposizioneper il bene di Sala Consilina come credo Galiano sono sicuro farà». E infine le linee guida della sua amministrazione. «Dovremo essere umili». Gli auguri arrivano anche dal suo avversario Michele Galiano: «Intendo ringraziare Mimmo per la disponibilità e l’apertura verso l’opposizione – ha riferito Galiano che fa parte di una lista civica vicino a Fratelli d’Italia -. È stata una campagna elettorale molto corretta. Il risultato va accettato perché un risultato del genere non può essere discusso. Avrò una opposizione nuova che darà grandi energie al territorio. Prometto un’opposizione costruttiva e di vigilanza per il bene di Sala Consilina».

Queste i voti per la maggioranza. Bartolomeo Lettieri 1063, Teresa Paladino 883, Josephmari Biscotti 690, Domenica Ferrari 585, Amedeo De Maio 563, Antonio Santarsiere 563, Luca Andresano 491, Alessandro Carrazza 485, Rosa Mega 468, Antonietta Cirone 428, Nicola Rosciano 421, Simon Pietro Siani 405, Michelina Anna Spolzino 399, Antonio Lopardo 353, Almerico Resciniti 337, Nicola Memoli 212. E invece per “AmaSala”: Francesco Bellomo 180, Brigida Pierri 164, Vincenzo detto Enzo Lovaglio 133, Claudio Tafuri 130, Arianna Francesca Carannante 117, Michelina Chirichella 116, Davide Chirichella 113, Antonio Gallo 107, Nicola Daralla 87, Miguel Antonio Cantelmi 85, Lucia Astuni 84, Giovanna Lobosco 64, Michelangelo Amodio 58, Stefania Lammardo 57, Maria Antonia detta Antonella Langone 53, Carmela Spolzino 34.