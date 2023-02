Imbianchini per amore della scuola, degli alunni e del proprio lavoro. Alcuni docenti e alcuni studenti dell'istituto onnicomprensivo di Sala Consilina, in provincia di Salerno, sono stati ricevuti e premiati dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per aver ritinteggiato le mura della palestra della scuola come regalo di Natale. Venerdì pomeriggio per questo motivo il ministro ha conferito un riconoscimento speciale ad alcuni docenti ed agli studenti dell'Istituto di Istruzione superiore statale Marco Tullio Cicerone. La loro azione è salita alla ribalta dopo che sono spuntate sui vari canali social le foto dei provetti imbianchini al lavoro. Una notizia che doveva restare privata ma che grazie ai social è divenuta nota in tutta Italia. Con tute bianche, pennelli e pittura per alcuni giorni i professori di educazione fisica hanno lavorato alacremente per rinfrescare le pareti della palestra. Il tutto è avvenuto durante le scorse vacanze natalizie quando i docenti di scienze motorie, con alcuni studenti, della sezione Itis, Moda e Ipsoia si sono così trasformati in imbianchini per rendere più fruibile e bella la palestra scolastica pitturandola con colori di tendenza. «Un'azione solo per rendere ancora più accogliente la palestra del nostro bell'istituto - ha sottolineato la dirigente scolastica Antonella Vairo a Roma - e per far capire agli studenti e anche alle loro famiglie quanto è importante per noi la scuola. Ma non abbiamo fatto nulla di speciale. Il nostro lavoro per la scuola e gli studenti è continuo». E così gli insegnanti Samantha Durante, Antonella Morena, Annamaria Scala e Salvatore Belcastro hanno rinunciato ad alcuni giorni di ferie natalizie per restituire ai loro alunni la palestra scolastica più funzionale al ritorno dalla pausa festiva.

APPROFONDIMENTI Scuola, mina Autonomia: stipendi diversi ai prof e programmi “spezzatino” Bonus-caro vita in arrivo? Ok al concorso rapido per 20mila precari già nel 2023

«Non abbiamo fatto nulla di straordinario - hanno dichiarato i docenti salesi - tinteggiando la nostra palestra. Al bando tutte le polemiche: abbiamo agito con il cuore e soltanto per il bene dei nostri studenti». Il gesto suscitò l'attenzione nazionale generando apprezzamenti, ma anche molti dissensi da parte sia di alcuni genitori sia di altri docenti. Anche alcuni sindacati avevano espresso delle perplessità ma alla fine la cerimonia di ieri ha scacciato via ogni dubbio. «Il riconoscimento del ministro ci ha inorgogliti - hanno continuato i docenti - ma sia ben chiaro, non lo abbiamo fatto per protagonismo. La nostra missione è quella di formare i giovani».

Il ministro Valditara ha voluto premiare l'iniziativa ricevendo a Roma nel suo dicastero una delegazione di insegnanti e studenti del Cicerone consegnando una targa al merito alla dirigente scolastica Vairo. «Il vostro gesto - ha sottolineato il ministro - merita di essere reso noto in ogni modo perché va nella direzione che come Governo intendiamo dare noi al mondo della scuola: quella del rispetto verso la comunità scolastica, sia nel vostro lavoro, sia nel rispetto delle cose scolastiche. Per questo motivo investiamo nella messa in ordine della scuola. Docenti, studenti e personale scolastico devono lavorare in un ambiente sereno e integro. I nostri obiettivi sono questi e vanno centrati con investimenti ma anche con esempi come il vostro». «Aver tinteggiato la palestra dell'Itis nel corso delle vacanze natalizie - hanno rimarcato i docenti - coadiuvati anche da un rappresentante del comitato studentesco, è stato un momento di condivisione e attenzione verso le nostre strutture». Dall'istituto del Vallo di Diano è arrivato quindi il ringraziamento ai docenti che attraverso la loro azione spontanea sono riusciti a portare alla ribalta la scuola. «I nostri docenti e alunni hanno voluto rinfrescare e dare un tocco di nuovo colore agli ambienti della palestra. Il proposito di rendere la palestra e gli ambienti attigui più luminosi, curati ed accoglienti ha richiesto un impegno non indifferente, ma alla fine il lavoro profuso dallo staff ha sortito grandi risultati». «Siamo felicissimi per questo riconoscimento - hanno concluso i prof - e vogliamo fare dei doverosi ringraziamenti alla vicepreside Michelina Gasaro per il supporto, alla dirigente scolastica Antonella Vairo, alla segreteria, all'ingegnere Luigi Papaleo per la vigilanza alla sicurezza e i collaboratori scolastici. Perché quello che abbiamo ribadito anche al ministro è che l'importanza della scuola si ritrova nel lavoro di squadra. Una squadra che mette in campo tutti i soggetti che vivono il mondo scolastico». Una squadra che ha mostrato con l'esempio che ovunque si può fare una buona scuola.